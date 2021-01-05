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Twitter 收購播客平台Breaker　料為自家平台Twitter Spaces鋪路

環球政經 18:27 2021/01/05

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社交平台Twitter（US-TWTR）周二（5日）宣布收購網上播客（Podcast）平台Breaker，以協助Twitter開展類似的自家平台Twitter Spaces。雙方各自在網誌及Twitter上宣布收購一事，指Breaker團隊將加入Twitter，從而提供一個更好的公共對話平台，Breaker會在1月15日終止服務。

Breaker在2016年由其CEO柏林（Erik Berlin）成立，當時播客平台並未流行，而且大部分平台只提供簡單的收聽服務。Breaker在成立時便着手改善顧客體驗，使播客平台社交媒體化，包括在程式內加入評分及評論功能，並讓使用者與朋友分享喜愛的節目。使用者更可以用訪客身份使用平台，省去註冊的步驟。

【Fleets分享】類似IG 限時動態? Twitter於全球推新功能Fleets 帖文、影片等24小時後自動消失 【下一頁

而Twitter致力研發的新即時語音對話平台Twitter Spaces已在去年12月進行測試，在測試完成後相信很快便會上架。具豐富經驗的Breaker團隊加入Twitter後將使其在語音對話平台的研發更有效率，使Twitter Spaces能充分迎合疫情下的網絡時代。

由於Breaker將會下架並永久停止服務，用家可以將自己喜愛播客的OPML檔案轉移至其他播客平台例如Apple及Spotify等等。

Twitter周一（4日）收市報54.53美元，升0.38美元。

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撰文 : 張健兒

疫情 社交平台 媒體 收購 Apple Twitter Spotify

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