【外匯交易】疫下外匯交易頻繁　CLS Group平台降交易風險

▲ 新冠肺炎疫情下，環球外匯交易仍然頻繁，當中的安全以及交易風險就非常關鍵。（法新社圖片）

去年新冠肺炎疫情肆虐全球，經濟、商業陷入停滯，但環球外匯交易（Foreign Exchange，FX）活動卻未有太大影響。根據統計顯示，去年3月環球外匯交易特別火熱，交易金額連月增長，趨勢直到年底。

市場調查機構IMARC Group就預料，2020年至2025年的環球外匯市場規模，其複合年增長率就達到6%。CLS Group就專門提供外匯交易支付結算服務，該公司亞太區業務發展主管羅敏妮表示，環球外匯交易頻繁，當中的安全及風險控制就非常關鍵。「公司主要為全球多種貨幣提供外匯交易支付結算服務平台，作為具有系統重要性的金融市場基礎設施，讓結算會員、全球客戶、金融機構提供外匯結算風險保障，為全球金融市場的有序運作和穩定發揮重要作用。」

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避免金融機構流動性風險

環球金融機構及銀行間的外匯交易風險不小，羅敏妮指出，因為當中存在時差因素，若交易失敗，會令銀行出現流動性風險。她透露，現時的確有愈來愈多退休基金（pension fund），而他們亦開始進行更多境外投資，當中涉及不少基金買賣、外匯對沖等，因此外匯交易亦更頻繁，因為當中銀碼非常大，如果出現交易失敗（fail trade）情況，因為會衍生流動性問題，影響退休基金、金融機構運作。

▲ 現時的確有愈來愈多退休基金（pension fund），而他們亦開始進行更多境外投資，當中涉及不少基金買賣、外匯對沖等，因此外匯交易亦更頻繁，因為當中銀碼非常大，如果出現交易失敗（fail trade）情況，因為會衍生流動性問題，影響退休基金、金融機構運作。

公司於2002年開業，目前可供全球18種外匯貨幣於同一時間利用款對款同步支付（Payment-verses-Payment）進行結算交易，即在亞太區下午時間，讓所有結算會員及全球客戶在這個平台同步支付，即通過對外匯交易雙方的支付指令進行實時結算，將交易款項交給CLS平台的各幣種央行賬戶，然後再將款項交給應收貨幣一方機構。

羅亦指出，公司連接每個國家相關的中央銀行實時全額結算（RTGS）支付系統，確保每個國家中央銀行做到款對款同步支付，並符合所有國家法規，保障交易雙方，使交易不會被reverse（逆轉），即支付的款項具有最終、不可撤銷的法律效力，讓央行可以放心。

科技方案仍需時間研發

近年環球金融交易開始融入科技元素，但羅就指出，雖然新式的交易技術如區塊鏈技術被應用於跨境支付，聲稱可以提高交易效率，但目前經由該技術處理交易仍處於早期階段，還未應用到環球支付的層面，預料仍需要一段多時間去研發才能真正確定能否及如何將其應用於關鍵的跨境大額支付。「好多科技術都仍然在研究當中，希望令交易更快速，但仍然未能全面覆蓋，目前業界都仍然會將科技當成額外的補充方案，未來或需要更實際的方案，目前使用新技術方面，整體仍在初步階段。」

▲ CLS Group亞太區業務發展主管羅敏妮表示，現時有越來越多退休基金（pension fund），而他們亦開始進行更多境外投資，當中就涉及不少基金買賣、外匯對沖等，因此外匯交易亦更頻繁，因為當中銀碼非常大，如果出現交易失敗（fail trade）情況，因為會衍生流動性問題，影響退休基金、金融機構運作。（受訪者提供圖片）

外匯交易大數據 投資者非常重視

近年不少企業都希望好好利用大數據，因為在數碼時代下，大數據能變身成為黃金。專門為全球多種貨幣提供外匯交易支付結算服務平台CLS，早前亦與其他夥伴合作，活用大數據。

CLS Group亞太區業務發展主管羅敏妮表示，CLS自身就有全球最大外匯交易的數據，

之前公司就與科技技術供應商SIGTech合作，利用CLS的外匯交易數據進行量身定制的分析，讓投資機構及投資者能夠運用數據值增強其交易策略，做市場測試及分析，例如研究及洞識市場趨勢。

據了解，該公司去年10月就與SIGTech合作，讓CLS的客戶能夠使用SIGTech的數據分析平台服務。羅敏妮表示，CLS平台上的外匯交易數據，已像貨倉般整齊排列好，可以讓數據科學家、數據分析服務公司甚至金融機構做到更多分析，讓金融機構或投資者從眾多資產類別中得到更多市場洞見（insight）。

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記者：李彥煒