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傳iPhone 13系列手機將全面搭載「LiDAR」感測器

科技 18:10 2021/01/05

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Apple或會在iPhone 13系列手機中，全面搭載LiDAR感測器。

蘋果（Apple）去年發佈的iPhone 12系列手機，不但首度搭載5G網絡，其中兩款高階機更內置光學雷達（LiDAR）感測器，可提升手機夜間拍攝效果。最近就有消息指出，Apple或會在iPhone 13系列手機中，全面搭載LiDAR感測器。

外媒《MacRumors》引述台灣供應鏈消息指，蘋果已與索尼（Sony）簽署一份為期3年的合約，確保在未來3年之内，Sony可為蘋果提供LiDAR感測器技術。因此外界認為，蘋果很大機會在iPhone 13系列中，全面採用LiDAR感測器。

<<傳iPhone 13系列改用LTPO顯示技術　可支援120Hz屏幕刷新率

<<【歐洲疫情】蘋果因應疫情宣布暫時關閉加州及倫敦所有零售店

蘋果在2020年3月份，首次推出搭載LiDAR感測器的iPad Pro產品，後來更在iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max手機中採用。LiDAR感測器可支援3D傳感技術，加強手機夜間拍攝效果及AR體驗，更設有測量空間或物件等功能。

據早前報道指出，預計蘋果今年推出的iPhone 13系列，將提供4款機型，分別為5.4吋iPhone 13 mini，6.1吋iPhone 13和iPhone 13 Pro，以及6.7吋iPhone 13 Pro Max。上述手機將與iPhone 12一同支援5G網絡，採用OLED屏幕面板。

責任編輯：李寶如

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