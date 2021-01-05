  • 20°C
香港時間 : 2021105日 (二) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】新紐科技9600超購逾445倍 上限定價 一手中籤率16%

股樓投資 17:01 2021/01/05

分享：

IT解決方案提供商新紐科技（新上市編號：09600）將於明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤高開逾12.4%，報4.9元，暫時最高升至5.6元，較招股價4.36元，升28%。

【新股IPO】醫渡科技2158近期新股最熱 暫計孖展借出逾2000億 超購393倍，想知詳情請按：【下一頁】

新紐科技公開認購反應佳，錄得超購445.57倍，經重新分配後，公開發售股數增至50%；以招股上限4.36元定價，每手800股，中籤率為16%；獨家保薦人為未來金融。

【新股IPO】朝聚眼科醫療上半年上市 集資2億美元，想知詳情請按：【下一頁】

該股是次集資所得，其中80%主要用於在上市後五年內開發新解決方案及升級現有解決方案，方法為吸引及留住高素質技術人員、擴大公司的辦公室、購買軟件產品及設備以及斥資與業內專家及機構合作；10%用於加大公司的銷售及營銷力度；餘下10%主要用作營運資金及其他一般企業用途。
>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

新紐科技（09600） 香港股票

上一篇文章

【iM會客室 青姐X沈大師】美股更年期 港股升夠未?

下一篇文章

【2021展望】花旗列今年3大投資主題 籲科網股換馬至周期股 另推薦7大首選中資股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【大行點睇】零利率時代　大和予3隻公用收息股「買入」評級
【大行點睇】零利率時代　大和予3隻公用收息股「買入」評級
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【公屋富戶】公屋居民被揭瞞報逾千萬資產　被判監14天
【時光倒流價】調景嶺站上蓋項目　三房不用900萬　2017年後同類新低
【時光倒流價】調景嶺站上蓋項目　三房不用900萬　2017年後同類新低