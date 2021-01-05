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【新冠疫苗】蓄意破壞500劑疫苗 美醫護被揭誤信陰謀論

環球社會熱點 16:46 2021/01/05

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【新冠疫苗】蓄意破壞500劑疫苗 美醫護被揭誤信陰謀論

美國新冠疫情嚴峻，美國新冠疫苗接種工作如火如荼進行，美國威斯康星州卻有醫護人員蓄意想毀掉500劑新冠疫苗，其後被拘捕。法庭文件顯示，該涉事醫護人員誤信陰謀論，他認為接種新冠疫苗會改變人類DNA，才蓄意破壞500劑新冠疫苗。

在威斯康星州城鎮格拉夫頓（Grafton）一間醫院，上周有一批合共500劑的新冠疫苗，被放置在沒有冷藏的狀態下一整天，需要銷毀。

美國黑心醫護蓄意不放雪櫃 500劑疫苗要報廢 【下一頁】

院方起初以為純屬人為疏忽，但後來發現事有蹺蹊。上周三（30日）發聲明解釋原委，指涉事醫護人員是蓄意破壞疫苗，但未有提及動機。

根據周一（4日）發放的法庭文件顯示，該涉事醫護人員認為新冠疫苗並不安全，相信接種後會改變人類DNA，更傷害他人身體。

葡萄牙醫護接種疫苗後死亡 過往無任何健康問題 【下一頁】

文件又指，警方發現該涉事醫護人員平時是個陰謀論者，目前正在跟妻子辦理離婚，情緒十分不穩定，而且曾被發現攜帶槍械上班。

醫院早前發聲明指，終結疫情要仰賴疫苗，對涉事人員的行為極度失望（more than disappointed），指事件導致大批人疫苗接種延遲。

據報有民眾因此接種未經恰當冷藏的疫苗，不過醫療官員相信這不會帶來重大風險，只是所接種的疫苗不會有效。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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