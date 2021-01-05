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【疫市成交】同區客租轉買 無睇樓照買藍天海岸　3房套單位950萬成交

股樓投資 16:55 2021/01/05

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樓市前景睇法人人不同，最近有租客由租轉買，斥950萬元買入東涌藍天海岸一個3房套單位，而且更是無睇樓之下拍板成交，折合實用呎價約10,870元。

美聯物業東涌昇薈分行高級營業經理張少勛表示，該行新近促成一宗東涌藍天海岸二手成交，一名屋苑租客對後市感樂觀，趁機轉租為買，斥950萬元承接園景3房套單位。成交單位為藍天海岸5座低層C室，3房套連儲物室間隔，實用面積約874平方呎，建築面積約1,175平方呎，向北享園景。原業主叫價約970萬元放盤。

張少勛表示，客人為該屋苑租客，對區內環境熟悉，鍾情上址間隔實用，內櫳新淨，無睇樓情況下即決定承接。雙方議價後以950萬元成交，折合實用呎價約10,870元，建築呎價約8,085元。

資料顯示，原業主於2007年11月以約320萬元購入上址，持貨至今轉手帳面獲利630萬元，物業升值近2倍。

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記者：李兆明

 

 

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