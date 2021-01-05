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【蘭襟集@iM網欄】寫給香港的情書　《繼園臺七號》電影分享會

名人薈萃 19:03 2021/01/05

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我很榮幸獲好友藍女士之邀出席Dp2創物間為楊凡導演舉辦的《繼園臺七號》電影分享會。楊大導說《繼園臺七號》是他寫給香港的情書，他把電影獻給香港。楊大導為了製作這部電影，不惜代價，把自己的物業及珍藏的藝術品賣出，因為在他的心中，他希望能夠製作出一件藝術品，讓美得以透過電影永恒地留存下來，如《蒙娜麗莎》一樣，數百年來讓人百看不厭。

《繼園臺七號》講述一對母女同時戀上香港大學文學系畢業生子明。對於我來說，衝擊最大的是兩母女的世代之爭。俗語說「無仇不成兩父子」，在這部電影中卻是無仇不成兩母女。虞太太和美玲的角力源於世代之爭。

母親多數視女兒為自己之延伸。母親的潛意識會有意無意希望把女兒塑造成為自己，母親會為兒女給予最好的教育，對兒女會有期望。但是，兒女和父母是兩個不同的個體；兒女不想被父母的思想左右自己的決定。正如片中的美玲渴望得到自由、獨立；她對母親為她安排的一切，展現出反抗的情緒。例如：母親為她安排英文補習，她卻和朋友到希爾頓酒店參加舞會，遲遲不歸家；要讓補習老師等候多時；令到母親甚為不滿。虞太太的衣著是比較傳統的而女兒卻是趨時，因此母親對女兒的裝扮也有微言。

虞太太對1967年的暴動拋下一句「那不是革命」，這源於她經歷了台灣的白色恐怖、經歷過台灣國民黨的高壓統治。虞太太曾經反抗，卻不得志，最終要淪落異鄉。眼看著1967年的暴動，虞太太感到心灰意冷；因為她明白了政治的本質是甚麼，她再也不願意參與其中了。年青人往往是滿腔熱血的，虞太太試過，也敗過。現在作為母親的她，為了保護女兒；她不希望女兒重走自己當年的老路；她想女兒走上舒坦的康莊大道。

但是女兒美玲卻不這麼想，她認為明天是屬於我的。面對1967年殖民地社會的處處不公，美玲選擇了拋頭顱，灑熱血。她為捍衛理想而走上街頭，對抗著港英政府。在劇終，皇后像廣場的一幕，美玲不屑母親漸漸淪為體制中的一員，虞太太曾經是一個思想前進的時代女性；但現今卻淪為平庸的化妝品買手。從美玲的角度來看，虞太太被現實磨掉了棱角，去掉了個性；最後落得平庸。美玲不甘平庸，她不想成為母親；她只想證明自己，不白活一回。

美玲明白母親和子明將會離開香港，美玲選擇獨自留在香港。她還擁抱著母親，安慰她不要擔心，一切都會安好的。母親破涕為笑，然後和女兒及子明一起吃湯圓共團圓。楊大導的美好願景是只要互相妥協，相互原諒，就能尋找一個更美好的將來﹐那就是明天。

片中展示的世代之爭不只適用於昨天，在今天依然管用。過去一年香港因為政治立場產生了前所未有之社會撕裂。不少家庭也因為爭鬥而導致破裂。我們要前進，因為我們都是以香港為家，因為我們同屬一個命運共同體，因此必需同舟共濟，共渡時艱。

作者_小溪（陳若谷）簡介：

註冊幼師﹐現從事幼兒教育工作。事業路途並非一帆風順，轉過好幾份職業，跌跌撞撞，終確認春風化雨為一生的事業。另，家有兩老，如有瑰寶。從父母身上引證反老頑童的說法。父母越老，越發可愛。bregaglia520@gmail.com

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撰文 : 陳若谷

欄名 : 蘭襟集

欄名 : 蘭襟集

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