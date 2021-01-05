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【騰訊股價】騰訊旗下支付平台「財付通」涉8項違規 被罰877萬人幣

股市 16:27 2021/01/05

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騰訊旗下支付平台「財付通」涉8項違規 被罰877萬人幣

騰訊 （00700） 旗下第三方支付平台「財付通」因涉及8項違法違規行為，沒收款項連同罰款，一共被罰近877萬元（人民幣，下同），同時，財付通風控總監周治明也要承擔責任，被罰款55萬元，並處以警告。值得留意是，騰訊財付通於去年2月亦因兩項違規行為，被罰40萬元。

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中國人民銀行深圳市中心支行於去年12月31日公布年底最後一批行政處罰信息。據《行政處罰信息公示表》顯示，財付通因涉及8項違法違規行為，被警告並沒收違法所得318.4萬元，罰款558.2萬元，合計罰款876.6萬元。

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財付通涉及的8項具體違法違規行為分別為：（1）未按真實交易場景、準確標識並完整發送、保存交易信息，確保交易信息真實、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；（2）為非法交易、虛假交易提供支付服務，發現客戶疑似或者涉嫌違法違規行為未按規定採取有效措施； （3）違反條碼支付業務限額管理規定；（4）違規開展支付業務合作； （5）未備案開展條碼支付業務；（6）未按規定時間保存交易驗證記錄； （7）未能如實提供調查材料；（8）未按規定建立並落實資質審核制度。

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騰訊旗下的財付通是首批獲得中國人民銀行《支付業務許可證》的專業第三方支付大型企業。支付業務類型包括網絡支付、銀行卡收單及跨境支付，客戶類型包括個人客戶及商戶，業務範圍覆蓋全國。

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編輯：袁諾曦

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