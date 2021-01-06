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【緣份到了@iM網欄】虔誠即有效？　一分真心，一分成就

名人薈萃 10:03 2021/01/06

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有一位老婆婆，聽鄰居說，唸觀世音菩薩很有靈感，很有效，遇到困難，自然就有觀世音菩薩護衛著，到處逢兇化吉。

她聽別人這麼講，心就動了，她想：「我活了七十多歲 ，這一輩子的苦，受得太多了，兒子比我早走，白髮送黑髮！孫子沒人管教，誤入歧途！連這輩子最好的朋友，也把我的錢騙走了！這世間實在太苦了，早知道有觀世音菩薩， 我早就唸了，錢也不會被騙走。」

 

總之！從這一天起，這位老婆婆便很虔誠的持誦起「觀世音菩薩」的佛號。

有一天，來了一場颱風，下起好大的雨，颳起好強的風，雨水花啦啦的下個不停，漸漸的，這位老婆婆住的村子，小水溝滿起來，變成了大水溝，小河流也漲起來，變成了大河流。

 

這位老婆婆趕緊虔誠的唸觀世音菩薩，她想：「菩薩大慈大悲，菩薩會來救我的 。」唸著唸著，過了一會她家的水這洪水不但沒有減退，反而漲高，這時她趕緊跑到二樓，她的鄰居全都逃出去了。

老婆婆心想，我不用逃，只要誠心唸觀世音菩薩，菩薩會來救我的。唸著唸著，等著等著，水也越漲越高 ，老婆婆趕緊跑到屋頂，一心等著觀世音菩薩來救她。

 

這時有位鄰居抱著一塊大門板漂過來，看見老婆婆，便好心的說： 「老婆婆，我這個門板還夠大，妳快過來，我們一起逃到安全的地方去吧！」

這位老婆婆回答說：「不用、不用，你先走吧！我有唸觀世音菩薩，菩薩一會兒就來救我，你先走吧！謝謝你啊！」鄰居便自行離開了。

 

過沒多久，來了第二位鄰居坐在一個過來說：「老婆婆我這個水缸還夠大，妳跟我一起逃到安全的地方去吧！」

老婆婆依然回答： 「不用、不用，你先走吧！我有唸觀世音菩薩，菩薩一會兒就來救我。」這位鄰居也自行離開了。

再過一會兒，來了最後一個鄰居劃著一艘小木船，來到老婆婆的身邊說：「我這艘小木船還夠大，妳快進來 ，我們一起逃到安全的地方去吧！」

老婆婆依舊說：「不用 、不用，你先走吧！我有唸觀世音菩薩，菩薩等一會兒就會來救我，你先走吧！謝謝你啊！」 這位鄰居只好離去。

 

雨還是時大時小的下個不停，突然間，一陣大風吹來！把老婆婆吹倒了並被水沖走了！老婆婆喝了幾口水，全身一陣冰冷，昏了過去！她恍忽中看見觀世音菩薩。老婆婆馬上就開口說：「菩薩！你怎麼都沒來救我！害我等了好久！」

觀世音菩薩慈祥地說：「有啊！我剛剛派了三個人去救你，一位抱著門板，一位坐著水缸，另一位劃著一艘小木船，但是你都不理他們啊 ！菩薩要度妳，也要妳願意被度啊！」老婆婆一聽才恍然大悟！

 

如果想跟佛菩薩相應，其中最重要的是修正自己的身口意三業，即是行為、語言及思想意識，以身口意三業學佛陀的一切。

修行要從細節做起，時刻迴光反照，對照自己是否按佛菩薩的教誡去落實在生活之中，是否符合一個修行人的行為？要得到佛法必須拿真心去換，還要三業相應去修行，一分真心，一分成就。

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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撰文 : 賴櫻華

欄名 : 緣份到了

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