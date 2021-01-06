【中芯國際】中芯國際反彈升逾11%　MSCI正式剔出指數系列

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【騰訊股價】騰訊等投資AI芯片初創公司 燧原科技完成C輪融資18億人幣
中芯國際 （00981） 被美國列入禁投名單後，指數公司先後公布從國際指數系列剔除中芯國際。中芯國際2021年首兩個交易日累跌12%，但周三明顯反彈，中芯國際早段最多升一成，高見21.5元，中午收報20.7元，午後開市繼續維持升幅，現報21.8元，升11.7%，成交60.3億元。
MSCI早前公布剔除多間中資公司股票，包括中芯國際，並於周二（1月5日）收市時生效，中芯國際昨日U盤急跌全日挫9.6%，成交達103億元，反映被動資金離場。
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內地媒體日前報道，中芯國際已獲得美國成熟製程許可證，消息還稱，美國針對成熟製程的許可是分批次發放，單次發放4萬至5萬片產能所用的設備。消息刺激中芯國際股價在新年前大幅反彈，連續兩日抽升，上周三大升12%，除夕日再升逾8%，惟升幅大部分已蒸發。
MSCI公佈剔除中資公司股票最終名單，詳情請按【下一頁】
中芯國際非執董因美國制裁事件辭任、梁孟松身份未變，詳情請按【下一頁】
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編輯：陳健婷