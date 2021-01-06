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【中芯國際】中芯國際即日遭美國OTC市場除牌、MSCI正式剔出指數系列

當炒股 19:55 2021/01/06

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中芯國際股價升幅勁

中芯國際 （00981） 被美國列入禁投名單後，指數公司先後公布從國際指數系列剔除中芯國際。中芯國際2021年首兩個交易日累跌12%，但周三明顯反彈，中芯國際午後升幅擴大，尾市一度高見23.2元，升近兩成，收市升幅收窄至13%，收報22元，成交增至106億元，較昨日MSCI剔出指數系列交易日更高。

MSCI早前公布剔除多間中資公司股票，包括中芯國際，並於周二（1月5日）收市時生效，中芯國際昨日U盤急跌全日挫9.6%，成交達103億元，反映被動資金離場。

另外，中芯晚上發公告稱，其美國預托證券股份（ADS）於2019年從紐約證券交易所退市後，最新亦獲美國場外證券的金融市場（OTCQX）的營運者OTC Markets Group通知，根據行政命令和相關監管指引，中芯將從1月6日交易結束時被撤出OTCQX市場，不再具資格在OTC Link ATS 上報價或交易。

 

 

圖解指數公司、交易所回應美國對華企行政命令

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內地媒體日前報道，中芯國際已獲得美國成熟製程許可證，消息還稱，美國針對成熟製程的許可是分批次發放，單次發放4萬至5萬片產能所用的設備。消息刺激中芯國際股價在新年前大幅反彈，連續兩日抽升，上周三大升12%，除夕日再升逾8%，惟升幅大部分已蒸發。

MSCI公佈剔除中資公司股票最終名單，詳情請按【下一頁】

中芯國際非執董因美國制裁事件辭任、梁孟松身份未變，詳情請按【下一頁】

相關文章：

【中芯國際】中芯除夕曾升一成　內媒稱中芯獲美國成熟製程許可證

【美國制裁】富瑞：中芯國際「因禍得福」 上調評級至「買入」

編輯：陳健婷

香港股票 中芯國際（00981）

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