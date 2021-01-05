【新股IPO】中邦環境1855暗盤微升1% 一手中籤率13.5% 超購35.25倍

明天有兩隻新股掛牌，分別是中國東三省園林及生態修復項目服務提供商中邦環境（新上市編號：01855）和IT解決方案提供商新紐科技（新上市編號：09600），可惜觀乎兩隻新股的暗盤表現都不見突出，只能說是守住招股價。根據輝立交易平台顯示，中邦環境暗盤高開3%報2.06元，最低曾見1.91元，收市報2.02元，較招股價2元僅升1%或。至於新紐科技則微升0.9%收市，報 4.4元。全部都要蝕手續費。

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中邦環境是次公開發售錄超購35.25倍，一手中籤率為13.5%。該股以貼近招股下限2元定價，招股價介乎1.9元至2.42元，每手2,000股，獨家保薦人為中國通海企業融資。

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是次集資所得，其中14.8%將用於在北京、上海及重慶成立地區設計辦事處；23.7%將用作即將開始的長春動物園項目的建設工程的前期成本；26.1%將用於投資烏蘭浩特市之天駿旅遊；7.4%期將用於購置集中化的ERP系統；18%將用於償還將於明年8月到期的3,000萬元人民幣銀行貸款；其餘10%將用作一般營運資金。

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記者：張以正