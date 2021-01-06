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【小老闆生意經@iM網欄】消費模式的改變 網購市場步入高增長期

名人薈萃 13:03 2021/01/06

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自疫情出現後，大家會否多了網上購物的習慣？如果是年輕一代（約40歲以下），應該對網購不會感到陌生，可能日常生活各方面已經習慣依賴互聯網，除了網上購物，可以網上叫外賣、call車，還可以網上投資、理財，成立虛擬銀行戶口等等。基本上衣、食、住、行、育、樂等各方面，均可依靠互聯網。

受惠疫情 HKTVmall交易額大增

事實上，近年不少老年人亦開始接觸網絡世界，筆者的父母（年齡近65歲）亦一樣，自疫情出現後，開始學習網上購物、網上叫外賣，又或已學懂如何網上支付、登入網上銀行等等。可見疫情的出現，加快了網絡世界的發展，即使是甚少接觸新科技的年老一輩，都開始依賴手機，就知道互聯網對人類的影響有多大及有多重要。

目前港人最喜愛的網上購物平台HKTVmall的母公司港視 （1137）近日公布，去年12月份網購平台及門市業務未經審核營運數據，平均每日訂單總商品交易額按年大增111.5%至1,840萬元，按月增12.9%。12月份總商品交易額達5.71億元，按月增16.5%；按年大增110.7%。據了解，12月訂單數量按年增長94.1%至36,300宗，按月增加4%，平均訂單值為508元，分別按年及按月增加8.8%及8.5%。12月月活躍使用者已達145萬。去年全年訂單總商品交易額達59.5億元，已經超越訂下來的年度目標。透過過去一年HKTVmall的營運數據，反映出本地人對網購需求很大。

最有趣的是，去年Google熱門搜尋榜上，HKTVmall成功登上關鍵字搜尋榜第二位。而HKTVmall的搜尋熱度甚至比「新型冠狀病毒」（第四位）及「口罩」（第五位）更高。真的沒想到，一場疫情，會令大家對網購的需求如此殷切，難怪HKTVmall平台去年的交易總額這般理想。

網購好處數之不盡

未知大家會否有一個網絡購物的經驗，就是網上買東西的價格會比實體門店便宜一大截，主要原因是實體門店會有舖租、人工、存庫等成本，變相會轉嫁在消費者身上，繼而提升產品的售價，即是意味同一件產品，在外面實際商店買到的價格可能比網上購買到的價格貴兩三倍，如是此的話，難怪不少人都會傾向選擇網上購物。

網上購物既快捷又方便，只要透過網頁完成簡單的手續、輸入資料，過幾日網上所買到的產品就會送到府上，或送至「梗有一間喺左近」的順豐門市或順豐智能櫃內。再加上價錢大多數比實體店買到的更划算，在疫情影響減下外出的情況下，還有不光顧網店的理由嗎？

總括來說，在今時今日這個時代，網絡及科技經已完全改變了整個世界，如果還未學懂網購的人，恐怕已是跟時代脫節吧。網購帶給人們的好處數之不盡，因此，作為一個零售商家，一定要發展網購平台，單靠實體門店的話，恐怕很難在這一波零售寒冬捱得住。

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : 馮文慧

欄名 : 小老闆生意經

欄名 : 小老闆生意經

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