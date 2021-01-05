▲ 【Bitcoin】摩通加入唱好 比特幣長綫看14.6萬美元

比特幣（Bitcoin）近期走勢強勁，連大行也加入唱好行列。摩通指，比特幣長綫看14.6萬美元，即較現價再升近4倍。

Guggenheim投資：比特幣應值40萬美元 【下一頁】

摩通策略師Nikolaos Panigirtzoglou發表報告指出，從長遠來看，比特幣可能會與黃金爭奪投資資金，從而進一步獲得實質性收益。比特幣市值（目前約為5750億美元）必須增長4.6倍，才能與私人部門通過ETF、金條和金幣投資黃金的規模相匹配。即理論上，比特幣的價格為14.6萬美元

摩通又指，作為替代貨幣的黃金出現擠出效應，意味長遠來說比特幣的上升空間巨大。不過，該行補充指出，比特幣和黃金之間的波動率收窄不太可能很快發生，並稱這是一個多年的過程。

比特幣此前創新高，首次突破34000萬美元後，周一一度急挫17%，為去年3月以來最大跌幅。根據Coindesk 報價，截至下時3時52分，比特幣報30,888美元，跌逾3%。

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編輯：吳敏芳