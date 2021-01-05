【2021展望】周生生：未來兩年依賴本地消費　採用一對一宣傳策略

▲ 劉克斌強調，即使在疫情爆發前，品牌亦未曾放棄本地市場，惟疫情後的確要重新部署。（黃建輝攝）

過去一年本港零售市道慘受疫情打擊，失去訪港旅客，只可依靠本地消費市場。零售商各有不同招數，催谷本地生意。

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重新分配中港產能

周生生 （0116） 大中華營運總經理劉克斌表示，去年所面對最大的挑戰是疫情反覆，打亂生產安排，衍生額外成本，甚至出現生產過剩的問題。由於中國首先從疫情復甦，加上刺激內需政策，周生生唯有藉自家廠房調動產能。他把部分留予香港市場的生產力撥予中國市場，減輕香港的庫存量。劉透露，目前8成生產力安排予中國市場。

從未放棄本地市場 借社媒吸客

香港疫情繼續反覆，訪港旅客尚未回復。劉克斌指，已有心理準備未來兩年亦是依靠本地消費。他強調，即使在疫情爆發前，品牌亦未曾放棄本地市場，惟疫情後的確要重新部署。參考內地市場的經驗，周生生又鼓勵員工使用個人社交媒體進行宣傳，希望可以擴闊觸及的客戶層。劉稱又會使用一對一的宣傳策略、個人優惠等，希望藉此吸引客戶到店消費。

雖然網購在疫情下發展加速，但珠寶在新常態下始終未能開創新出路。劉克斌認為，就香港市場而言，本地消費者仍然習慣在購買珠寶前先試戴，以及有店員介紹。故疫情下，珠寶業開拓網上銷售的成效不顯著。

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記者：葉泳珊