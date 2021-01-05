  • 21°C
香港時間 : 2021105日 (二) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021展望】零售店改變營業時間　月薪不變員工影響較微

商業 16:19 2021/01/05

分享：

本地經濟受疫情影響，失業率持續高企。

新冠肺炎爆發，疫症和本地經濟持續受挫下人人自危。周生生分行經理李永貴入行38年，他坦言去年情況很惡劣，比沙士、金融風暴更慘重。「特別是疫情時好時壞，變相是無從適應。」疫情期間，門市亦提早至晚上8時關門。分行營業時間縮短後，每月的假期增加2至3日。

李永貴又指，雖然未見消費者有手緊的情況，但始終疫情影響婚嫁需求及銷售，部分消費者選擇待疫情穩定後再購買。雖然銷售額下挫，但公司沒有下調底薪，而本來佣金的佔比不大，只是「爭少少」，故整體月入未有太大影響。李又相信，隨著疫苗面世，料今年3至4月後市況將會好轉，不感太悲觀。

【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【零售寒冬】11月零售跌幅收窄至4%　銷貨值是去年2月後新高　今年有望重現增長？

連鎖服裝店售貨員陳先生表示，公司在疫情下沒有減薪。然而，公司生意受禁晚市堂食影響，令每年發放兩次的花紅減少近一半，他獲得約6,000元。但他認為，「（公司）不炒人仲想點」，加上只是花紅減少，對生計影響不大。

不過，疫情下店舖營業時間改變，從過去早上7時至下午4時30分，變為早上9時至晚上6時30分。他稱，改變營業時間後每日只上班下班，即變相減少員工私人時間，對有家庭影響會較大。

記者：葉泳珊、馬意文

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【2021展望】周生生劉克斌：過去一年非常慘烈　復甦之路崎嶇　料難復當年勇
今日
【2021展望】周生生劉克斌：過去一年非常慘烈　復甦之路崎嶇　料難復當年勇
【2021展望】零售店改變營業時間　月薪不變員工影響較微
今日
【2021展望】零售店改變營業時間　月薪不變員工影響較微
【2021展望】周生生：未來兩年依賴本地消費　採用一對一宣傳策略
今日
【2021展望】周生生：未來兩年依賴本地消費　採用一對一宣傳策略
經濟 疫情 零售 銷售 花紅 售貨員 疫苗 沙士 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【2021展望】周生生：未來兩年依賴本地消費　採用一對一宣傳策略

下一篇文章

【中國經濟】IMAX中國元旦票房創紀錄　按年增250%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令延長】現行防疫措施延長至本月20日　黃家和料1月餐飲業生意跌逾4成
【限聚令延長】現行防疫措施延長至本月20日　黃家和料1月餐飲業生意跌逾4成
【麥當勞】麥當勞10元2個火腿扒芝士漢堡　兼推新會員迎新優惠
【麥當勞】麥當勞10元2個火腿扒芝士漢堡　兼推新會員迎新優惠
【美容業寒冬】美容業：新年是「存活生死線」　促允許立即復工
【美容業寒冬】美容業：新年是「存活生死線」　促允許立即復工
【防疫抗疫基金】限聚令收緊發放第四輪防疫抗疫基金　註冊體育教練再獲7,500元補助（附申請表格連結）
【防疫抗疫基金】限聚令收緊發放第四輪防疫抗疫基金　註冊體育教練再獲7,500元補助（附申請表格連結）
【線上夾公仔】線上夾公仔遊戲只是騙局？　從業員爆料承認造假
【線上夾公仔】線上夾公仔遊戲只是騙局？　從業員爆料承認造假
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮