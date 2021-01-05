【2021展望】零售店改變營業時間　月薪不變員工影響較微

▲ 本地經濟受疫情影響，失業率持續高企。

新冠肺炎爆發，疫症和本地經濟持續受挫下人人自危。周生生分行經理李永貴入行38年，他坦言去年情況很惡劣，比沙士、金融風暴更慘重。「特別是疫情時好時壞，變相是無從適應。」疫情期間，門市亦提早至晚上8時關門。分行營業時間縮短後，每月的假期增加2至3日。

李永貴又指，雖然未見消費者有手緊的情況，但始終疫情影響婚嫁需求及銷售，部分消費者選擇待疫情穩定後再購買。雖然銷售額下挫，但公司沒有下調底薪，而本來佣金的佔比不大，只是「爭少少」，故整體月入未有太大影響。李又相信，隨著疫苗面世，料今年3至4月後市況將會好轉，不感太悲觀。

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連鎖服裝店售貨員陳先生表示，公司在疫情下沒有減薪。然而，公司生意受禁晚市堂食影響，令每年發放兩次的花紅減少近一半，他獲得約6,000元。但他認為，「（公司）不炒人仲想點」，加上只是花紅減少，對生計影響不大。

不過，疫情下店舖營業時間改變，從過去早上7時至下午4時30分，變為早上9時至晚上6時30分。他稱，改變營業時間後每日只上班下班，即變相減少員工私人時間，對有家庭影響會較大。

記者：葉泳珊、馬意文

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