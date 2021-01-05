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【樓市現象】三組客爭購 粉嶺碧湖花園2房530萬元易手

股樓投資 16:07 2021/01/05

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疫情稍為放緩，新盤市場未有大型全新項目開售，準買家繼續於二手手市場尋寶，其中粉嶺區一帶屋苑雖然較遠離市區，但始終有鐵路配套，而且樓價較低水，成上車客入市的目標。最近粉嶺碧湖花園一個2房單位放盤一出，即獲3組買家搶購，最後以530萬元沽出。

【筍盤推介】 半新盤有靚裝修 5分鐘即達港鐵站 最平首期52萬可入市，詳見【下一頁

中原地產粉嶺牽晴間分行區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺碧湖花園剛錄得成交，單位位於3座高層H室，實用面積400平方呎，2房間隔。陳氏指，單位原先一直放租，近日業主收回放賣，開價約550萬元，即吸引3組客人同時洽購，最終議價後以530萬元獲承接，實用面積平均呎價13,250元。

陳夑佳指，原業主於2014年以295萬元購入單位，持貨約6年，是次沽出單位獲利約235萬元離場，單位升值約80%。

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【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元，詳見【下一頁

碧湖花園7座高層A室日前也錄另一宗成交，單位為7座高層A室，實用面積約441平方呎，屬大兩房間隔，外望內園景。單位放盤至今約4個月，原叫價550萬元，經議價後減價15萬元或約2.7%，最終以535萬元成功以交吉形式成功沽出，折合實用面積呎價約12,132元。

坐落於粉嶺一鳴路15號的碧湖花園，距離港鐵站約10分鐘步程，樓齡約26年。屋苑設有7幢、共1,316個單位，實用面積由500餘至1,300多平方呎。物業自設大型會所，物業基座亦建有超過佔地10萬呎的購物廣場，並有天橋連接牽晴間、華心邨和粉嶺中心，交通及購物也十分方便。

現時碧湖花園約有30個放盤提供，最低入場價由細兩房單位的520萬元起。

【低水屋苑】九龍灣鐵路上蓋德福花園樓價低水 2房戶放盤2小時即以708萬元沽出，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

樓價 低水 放盤 碧湖花園 粉嶺 港鐵

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