僱主拖糧兼無支付裁斷款項　終被判罰款5萬元

一名僱主因違反《僱傭條例》的規定，未有向一名僱員支付工資及勞審處的裁斷款項，被勞工處檢控。該僱主早前在九龍城裁判法院承認控罪，昨日（4日）被判罰款合共5萬元。

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是次事件中，僱主沒有按《僱傭條例》的規定支付3.5萬元的工資予一名僱員，亦沒有在勞審處裁斷款項到期後14天內，根據判令支付約3.6萬元的裁斷款項予該名僱員。



勞工處發言人指，僱主有責任遵從《僱傭條例》的規定，在法定期限內發放工資給僱員，以及按勞審處或小額薪酬索償仲裁處的判令支付裁斷款項予僱員「勞工處不會容忍上述違法行為，並會嚴厲執法，竭盡所能保障僱員的法定權益。」



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責任編輯：黎淑雯