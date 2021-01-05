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浙商銀行創新金融服務 平台化服務戰略成效顯著

股訊匯 15:00 2021/01/05

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浙商銀行股份有限公司（02016）是內地12家全國性股份制商業銀行之一，同時，為全國第13家「A+H」上市銀行。在金融科技時代，該行不斷創新金融科技和服務方式，2019年通過確立平台化服務戰略，打造「科技+金融+行業+客戶」的綜合服務平台，大力支持民營企業發展、發展零售業務，探索出了一條特色化、差異化的轉型發展之路，取得了顯著成效。

創新金融服務 解决客戶痛點

自創立以來，浙商銀行便一直把支持民營經濟、小微企業發展作為重點業務加以培育，助力民營、小微企業發展。當前「數字化+生態圈」已是銀行業轉型必然路徑之一，要打造「科技+金融+行業+客戶」的綜合服務平台，金融科技創新是重中之重。在這個過程中，浙商銀行順應互聯網信息技術發展新趨勢和客戶個性化價值新需求，做了許多業內的創新之舉。

在浙商銀行副行長劉龍看來，互聯網高速發展的當下，銀行首先要樹立理念，即要知道客戶需要什麽，真正解決客戶痛點。基於該理念，浙商銀行創新打造了池化融資平台，將企業的流動資產進行入池，盤活企業現有票據、應收賬款等資源，幫助企業降低融資成本。該行創新打造的池化融資、易企銀、應收款鏈等平台化服務模式，截至11月末已為5.7萬家企業合計提供融資餘額7400多億元。此外，由傳統的圍繞核心企業的服務模式，轉變到圍繞企業產業鏈和供應鏈上下游做拓展。上下游企業多是小微企業，該行運用區塊鏈技術，首創區塊鏈應收款平台，結合特定場景研發了訂單通、倉單通、分銷通、分期通、銀租通、池鏈通等一系列供應鏈金融服務模式，滿足客戶在採購、倉儲、銷售、分期還款等不同應用場景的個性化需求，打通產業鏈資金「堵點」，已在醫藥、糧食、倉儲物流、汽車和租賃等行業形成了特色化、差異化行業解决方案，打造產業鏈生態圈。

目前，民營企業在浙商銀行整個對公服務的佔比，與同業的股份制銀行相比，處於佔比最高的梯隊。

浙商銀行副行長兼董秘劉龍先生

零售業務發展迅速 實現平台化突圍

對公業務一直是浙商銀行的優勢，浙商銀行通過在公司業務發揮優勢，推動平台化服務戰略，不僅帶動其民營及小微企業，也帶動零售業務實現了快速發展。浙商銀行的零售業務起步較晚，但經過這幾年的努力，目前浙商銀行的零售業務已經基本接近股份制銀行的平均水平。

在互聯網時代，零售客戶更需要一個極簡的服務，但零售客戶的穩定性相對較低。為了解决這個問題，浙商銀行加大業務創新，從三個方面來獲取客戶。浙商銀行副行長劉龍介紹，該行通過公私聯動，將對公業務與零售業務結合在一起，例如將零售產品推薦給其對公業務的客戶。其二通過有場景的產品來獲得客戶，解決客戶「極簡」問題。該行推出的「e家銀」代發工資平台，無需客戶另外開卡，在短短一年多時間，就獲取了120多萬客戶。截至10月末，「e家銀」資產池客戶數和融資餘額分別較年初增長136.7%和184.1%。其極簡報銷系統做到線上全流程，免墊款，免開票，免報銷，極大方便用戶使用。此外，通過獲取零售客戶的場景來獲得客戶資源，例如通過跟一些互聯網平台、優質企業的合作來獲取批量用戶，這樣獲取的零售客戶不僅精準而且黏性强，風險相對可控。

劉龍表示，「浙商銀行將在服務實體經濟方面做更多的探索，積累更多的經驗，繼續把優勢做大做强」。後疫情時代，金融格局正在發生改變，浙商銀行緊抓機遇，大力推進創新轉型發展，其平台化服務戰略已凸顯優勢，有望助力其業務穩定增長。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com

浙商銀行（02016）

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