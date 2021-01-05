【失業良方】 「特別愛增值」計劃 450項課程任揀 津貼上限 5,800元

新冠肺炎疫情持續，不少打工仔的生計都受到影響，有人放無薪假，有人減薪，甚至失業。如果真的如此不幸，在這段艱難時期頓失收入，不妨自我增值，再戰職場。受政府委託，僱員再培訓局受於今年年頭2021年1月1日推出第三期「特別愛增值」計劃，進一步加強支援受經濟不景影響的求職者及僱員提升技能。第三期計劃的學員名額較前兩期大增一倍至20,000個。

四大條件

要參加計劃，參與人要合乎以下4個條件當中任何1個（2019年6月1日後）：

1.失業

2.待業

3.開工不足

4.被僱主要求放取無薪假期

除需要滿足以上條件以外，還需要合乎課程特定要求，合資格人士可於2021年1月1日至6月30日期間親自、以郵遞或網上方式提交課程申請，並於2021年9月30日或之前入讀課程。正在輪候第二期「特別計劃」課程的申請人，其申請將自動延續至第三期，申請人毋須重新辦理課程申請。

申請人亦可按其培訓需要，更改其之前已提交的課程選擇。每名申請人在3期「特別計劃」下合共可報讀最多4項課程，當中包括不多於2項全日制「職業技能」課程。

津貼上限增至 5,800元

僱員再培訓局（再培訓局）課程選擇擴闊至約450項，當中近半數亦可網上授課，以增加學員在新冠肺炎疫情期間上課的彈性，同時可以透過郵遞或網上方式提交課程申請。而且涵蓋28個行業範疇、「創新科技」及「通用技能」範疇。每名合資格學員每月特別津貼額上限已提升至5,800元。

第二期推出 企業包班

此外，第二期「特別計劃」引入「企業包班」的新安排，支援企業及商會為其受經濟下行影響而開工不足或放取無薪假期的僱員或會員機構員工提供在職培訓，透過修讀「特別計劃」下的「部分時間制」課程，協助僱員提升技能，長遠增強企業的競爭力。僱主及僱員均費用全免，出席率達八成的僱員亦可於課程完結後獲發特別津貼。如申請「企業包班」的課程屬「職業技能」課程，相關課程所屬的行業範疇必須與參與僱員的工作行業相同。每間企業或商會最多可申請3班「企業包班」。



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責任編輯：翁嘉陽