【恒大股價】恒大推商鋪「0元購」活動吸資 業主分10年取回購房款

▲ 恒大推商鋪「0元購」活動吸資 業主分10年取回購房款

網上流傳多張中國恒大 （03333） 商鋪「0元購」的海報，稱0元搶商鋪，預期收益每年10%，十年回本。恒大向內地媒體證實了該活動，並指目前有很少量的清尾商舖在推出這個優惠，且在項目均在較偏遠的地方。

恒大周二（5日）股價由跌轉升，現升1%，報14.28元。

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內媒引述恒大指，自1月1日起至31日，購買恒大集團旗下項目商鋪的全款客戶，恒大將會從2022年開始，每年返還購房總金額的10%，分10年返還客戶的所有購房款，返還期間正常簽訂網簽合約，並按時辦理房產證，房屋所有權歸購房者所有。

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據指，活動範圍涵蓋恒大湖南公司、江西公司、重慶公司在內的多地公司。有分析指，商業資產對恒大來說屬於非核心資產，採取促銷措施出售可盡快回籠資金，透過活化存量資產進一步降低負債。

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編輯：袁諾曦