【新股IPO】傳嗶哩嗶哩赴港二次上市　集資逾155億元

據美國財經頻道《CNBC》報道指，內地熱門的彈幕視頻平台嗶哩嗶哩（美：BILI）（「B站」）擬赴港二次上市。據知情人士透露，「B站」正在為二次上市作準備，以尋求融資逾20億美元（約155億港元），高於此前預計的10億至15億美元（約77億至116億港元）。

去年《CNBC》曾報道指，預計「B站」或將籌集到10億至15億美元，但在過去一年「B站」美國存託證券（ADS）股價已上漲三倍，或成為其打算來香港上市的因素之一。知情人士又指，預計「B站」將最早於本周末或下周初向港交所（00388）遞表，而定價等細節或在未來兩個月陸續公佈。目前「B站」暫未就相關信息作出回覆。

嗶哩嗶哩在2018年3月下旬，於美國納斯達克上市，當時每份ADS的作價為11.5美元，集資約4.83億美元。嗶哩嗶哩於周一收報94.74美元，自上市以來累計漲幅逾七倍，市值約90億美元（約697億港元）。

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記者：溫藹紅