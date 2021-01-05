  • 21°C
香港時間 : 2021105日 (二) 16:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】傳嗶哩嗶哩赴港二次上市　集資逾155億元

股樓投資 16:03 2021/01/05

分享：

據美國財經頻道《CNBC》報道指，內地熱門的彈幕視頻平台嗶哩嗶哩（美：BILI）（「B站」）擬赴港二次上市。據知情人士透露，「B站」正在為二次上市作準備，以尋求融資逾20億美元（約155億港元），高於此前預計的10億至15億美元（約77億至116億港元）。

去年《CNBC》曾報道指，預計「B站」或將籌集到10億至15億美元，但在過去一年「B站」美國存託證券（ADS）股價已上漲三倍，或成為其打算來香港上市的因素之一。知情人士又指，預計「B站」將最早於本周末或下周初向港交所（00388）遞表，而定價等細節或在未來兩個月陸續公佈。目前「B站」暫未就相關信息作出回覆。

嗶哩嗶哩在2018年3月下旬，於美國納斯達克上市，當時每份ADS的作價為11.5美元，集資約4.83億美元。嗶哩嗶哩於周一收報94.74美元，自上市以來累計漲幅逾七倍，市值約90億美元（約697億港元）。

【延伸閱讀】2021展望：2021年 值得留意的10大新經濟股 請按【見下頁】

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：溫藹紅

 

上一篇文章

僱主拖糧兼無支付裁斷款項　終被判罰款5萬元

下一篇文章

【成立工會】勞資關係漸趨緊張！Google員工首次組織工會 獲逾200名員工簽署支持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【時光倒流價】調景嶺站上蓋項目　三房不用900萬　2017年後同類新低
【時光倒流價】調景嶺站上蓋項目　三房不用900萬　2017年後同類新低
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
市況未見好轉　業主減完再減　將軍澳南半新盤　低市價半成沽
市況未見好轉　業主減完再減　將軍澳南半新盤　低市價半成沽
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【網民熱話】網民求教：手持100萬元現金 居屋換私樓定買收息股好？
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【樓市故事】 90後女生廿萬首期購天水圍居屋樓花 看淡後市寧沽樓搬回「娘家」 持貨2年帳面大賺逾200萬元
【大行點睇】零利率時代　大和予3隻公用收息股「買入」評級
【大行點睇】零利率時代　大和予3隻公用收息股「買入」評級