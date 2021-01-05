東亞銀行有限公司（「東亞銀行」或「該行」）於冬至期間，與聖雅各福群會懷愛長者鄰舍中心及天水圍青苗同學會、救世軍竹園長者中心、東華三院賽馬會利東綜合服務中心、保良局劉陳小寶長者地區中心，以及香港基督教服務處幸福長者鄰舍中心及元州長者鄰舍中心共七間非政府機構地區中心攜手舉辦「東亞銀行冬至送暖行動」，向本港的基層長者及弱勢社群送上合共一千個飯盒，在冬至這個中國傳統節日，向社會上有需要的人士送上暖意。



受惠者憑已領取的飯盒贈券，可於活動期間的午餐或晚餐時段，親臨指定的街坊餐廳及社企等合作食店換領飯盒乙個。個別社區中心更於冬至當天現場派發飯盒，與大家共渡佳節。



東亞銀行聯席行政總裁李民橋先生及李民斌先生表示：「中國人十分重視冬至。東亞銀行希望於佳節期間向弱勢社群送上美味飯盒，以表關懷。與此同時，我們亦明白疫情為社會各界帶來前所未見的挑戰，因此希望透過『東亞銀行冬至送暖行動』支持街坊餐廳及社企，為社會注入更多正能量。」



在疫情期間，東亞銀行義工隊與多家非政府機構合辦多項抗疫活動，包括招募同事義工縫製布口罩和調製酒精搓手液等，以派發予有需要人士。另外，東亞銀行義工隊亦舉辦「愛心通話，疫境傳情」活動，安排同事義工致電居家抗疫的獨居長者，表達慰問。同時，東亞銀行義工隊亦舉辦多項活動，收集包括玩具和書本等不同類型的物資，並轉贈予社會上有需要的人士。



關於東亞銀行有限公司

東亞銀行有限公司（「東亞銀行」）於 1918年成立，是一家具領導地位的香港金融服務集團。東亞銀行在香港聯合交易所上市，截至2020年6月30日的綜合資產總額達港幣8,487億元(1,095億美元億美元)。



東亞銀行擁有龐大的服務網絡，於全球設有約 170 個網點，覆蓋香港、大中華其他地區、東南亞、英國和美國等地，為客戶提供全面的企業銀行、個人銀行、財富管理及投資服務。有關業務詳情，請瀏覽網頁：www.hkbea.com。

▲ 救世軍竹園長者中心向長者派發東亞銀行送贈的愛心飯券，送上溫暖。

▲ 於冬至當天，保良局劉陳小寶長者地區中心現場向長者派發東亞銀行送贈的愛心飯盒，共渡佳節。



（資料由客戶提供）