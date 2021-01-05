經濟前景未明，但樓市剛性需求強，市民仍願置業。值得留意的是，即使疫情持續肆虐，不少行業也深受其害，惟樓價仍然高介，若預算不多，只能購買500萬元以下的私樓，要在市區置業，絕非易事，若不嫌住細些少，其實也有選擇。

香港置業植光遠說，得寶花園B座中層3室，向西南，望開揚景，原則一房間隔，現改為開放式，實用面積約282平方呎，原叫價475萬元放盤，一個月後獲外區客接洽，終減價10萬元，以約465萬元易手，實用呎價約16,489元，屬市價成交。

假設承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，月供16,536元，壓力測試下的最低每月入息要求則約39,604元。據了解，買家為首置客，心儀物業附設裝修，睇樓2次，便即拍板入市。資料顯示，原業主於2017年11月，以約415萬元購入上述單位，現持貨滿三年，即禁售期已過，現帳面賺約50萬元，物業期內升值約12%。

得實花園向來受上車客歡迎，皆因入門門檻低，而且交通方便，除了鄰近九龍灣地鐵站，附近亦有不少巴士和小巴，交通四通八達。此外，屋苑基座設商場，亦毗鄰淘大商場及德福廣場，生活配套一應俱全。不過，屋苑於1984年開始入伙，樓齡逾40年。

延伸閱讀 【市區上車盤】生活配套應有盡有 交通四通八達 樓價不用500萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機