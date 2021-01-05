【新股IPO】朝聚眼科醫療上半年上市 集資2億美元

消息指，內地眼科醫療服務機構朝聚眼科醫療計劃今年上半年來港上市，計劃集資2億美元，聯席保薦人為海通國際及華泰國際。

此前，集團於上市前通過3輪融資，最少獲得5915萬美元（約4.6億港元）。

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來自內蒙古包頭的朝聚眼科成立於1988年，目前擁有17間眼科醫院及23間視光中心，並紮根於中國華北地區。主要業務為消費眼科服務及基礎眼科服務，包括屈光矯正、老視矯治、近視防控以及提供視光產品及服務等。截至去年9個底止9個月，收入按年增8.5%至5.96億元人民幣；純利按年增59.3%至1.05億元人民幣。

朝聚眼科是次集資所得，將用於建設新醫療機構、在出現合適機遇收購需求相對較高的新市場中的醫院、升級信息系統及作一般資金用途。

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記者：張以正