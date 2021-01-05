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【新冠疫苗】紐約州長：醫院接種疫苗緩慢 恐被罰款78萬

環球社會熱點 16:10 2021/01/05

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全球新冠肺炎疫情肆虐，多個國家對新冠疫苗的需求有增無減。美國紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）計劃於周三國會聯席會議時提出一項法案，若有人利用新冠疫苗作欺詐行為將視為刑事犯罪，需面臨吊銷執照及監禁。另外，警告若紐約州所有醫院在本周之前，未完成接種首輪分配的新冠疫苗，將對其罰款最多10萬美元（約78萬港元）。

美國擬將注射疫苗劑量減半 以加快接種 【下一頁】

紐約州上周有一家醫療服務提供商被指控以欺詐方式取得新冠疫苗，並轉售該批疫苗至其他州分，遭到紐約州警方聯合調查。

有見及此，科莫計劃於周三出席國會會議期間提出一項法案，建議立法將新冠疫苗轉售圖利、非正當方式取得或管理疫苗等欺詐行為的人士，都視作刑事犯罪，需吊銷專業牌照及面臨監禁。

科莫強調，新冠疫苗對部分群體十分重要，在分配疫苗過程所出現的欺詐行為，包括優先讓相熟的人優先接種疫苗、把疫苗轉售圖利等，都會被吊銷牌照。當法案通過後，以欺詐方式取得疫苗甚至被視為犯罪。

美國豪言讓2千萬人打疫苗 僅280萬人做得到 【下一頁】

此外，科莫亦批評紐約醫院接種疫苗速度緩慢，警告所有醫院若在本周之前未完成首輪分配的新冠疫苗，紐約衛生部門將不向該些醫院獲發額外疫苗，以及將面臨罰款。資料顯示，紐約迄今只接種了州內庫存46%的新冠疫苗。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：郭麗明

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