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【2021展望】花旗列今年3大投資主題 籲科網股換馬至周期股 另推薦7大首選中資股

股樓投資 17:00 2021/01/05

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再有大行看好港股今年表現。花旗指出，中港股市今年有3大投資主題，包括「十四五」規劃、內循環政策及碳中和政策。該行經過考慮多個因素，包括每股盈利增長、作為內地經濟指標的年度電力需求增長及和估值有關的年度貨幣供應增長後，分別把恒指及國指2021年目標，定於30054點及11609點，較早前上調6%及1%。該行估計恒指及國指，仍分別有10%及8%的上升空間。

【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股  詳情請看[下一頁]

【2021展望】2021年 值得留意的10大港股  詳情請看[下一頁]

花旗估計，上述國策可使不同板塊，包括醫療保健、清潔能源、電動車、內險等受益。該行亦同時選出7隻中資股，為今年該行首選股份。持貨策略方面，花旗指出因應疫苗面世而呈現經濟復甦的趨勢，建議投資者把科網股，換馬至傳統周期股。內地科網股近期雖面對監管風險，花旗相信，內地「十四五」規劃注重創新，有利互聯網、5G及高端工業產業發展。若投資者取向中長線，可趁調整時買入。

【延伸閱讀】【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級   詳情請看[下一頁]

花旗2021年首選7隻中資股一覽：

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花旗又看好今年環球商品市場，分別把今年紐約期油及布蘭特期油平均價目標，分別上調至51美元及54美元。國際金價未來6至9個月，亦能上試2100美元，主因看淡美元中長期走弱，令黃金保持牛市格局。

撰文 : 李尚毅

經濟

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