【華為禁令】手機業務難重拾過去規模 華為去年全球僅次三星蘋果今年恐跌至第七

研究機構TrendForce預計，去年全球智能手機產量按年減11%至12.5億部，為歷來最大跌幅，不過今年有望按年升9%至13.6億部。根據TrendForce數據，去年三甲智能手機品牌為三星、蘋果及華為，不過在美國的禁令下，今年華為或跌至第七，小米 （01810） 則列為第三。

去年全球手機品牌排名五強，由第一至第五：

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TrendForce又指，今年初榮耀正式由華為分拆出來，新榮耀令多年經營的品牌仍然存在，但沒有華為的光環，消費者是否仍然願意購買榮耀手機，仍有待觀察。另外，如果華為禁令得到解除，與新榮耀成為競爭對手，華為手機難以返回昔日的規模。

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