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【大行點睇】反壟斷監管困擾　最壞情況阿里巴巴值幾錢？　高盛指至少值呢個價

股樓投資 15:32 2021/01/05

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近期阿里巴巴(09988)飽受監管困擾，股價自10月高位已跌逾兩成，不過高盛亦維持其買入評級。高盛認為，目前阿里巴巴一直處於歷史低位，而反壟斷監管對阿里巴巴業務收入及盈利影響，預計沒市場預期般嚴重。

【美股分析】Tesla實現年產50萬輛目標　市值一度突破7000億美元【下一頁

高盛保守估計阿里巴巴在極端「熊市情境」下的最悲觀預測，1)預期2022年廣告佣金收入增速超過每年下降1％，部分成交額可能被其他電商平台取代，核心電商業務市盈率將由18倍下調至10倍；2)金融業務評估對標傳統金融機構，貸款餘額會降低；3)阿里巴巴將不再享受逐步減按15％徵收企業收益的收益優惠，所有業務稅率升至25％。高盛表示，上述三條都是極端情境假設，尤其是1和3出現的概率非常之低。

【美股分析】美股開年跌逾1% 歷史告訴你是吉還是凶【下一頁

但考慮到阿里巴巴目前普遍處於低點，比12個月遠期價格中值低了2個標準差，又結合上述提到的某些因素，高盛認為：除非是在這樣的「熊市」情境發生，預期阿里巴巴美股未來12個月目標價至少能達到258美元，較早周一收市價高出13％。而正常情況下，高盛預計的未來12個月基準目標價為362美元，比當前高出52％。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

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