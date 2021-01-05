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【筍工推介】只要識呢個日常生活技能 中三學歷可申請　呢份政府工月薪最高3.6萬

理財智慧 18:49 2021/01/05

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懲教處經常聘請不同部門的教導員，以公務員條件招聘，薪金待遇不俗，最近就聘請工藝教導員(洗燙) ，入職學歷要求不高，只需要中三程度或以上，月薪最高更可達36,745元。

根據資料顯示，工藝教導員（洗燙）以公務員條款聘用，月薪由一般紀律人員(員佐級)薪級表第3點(每月21,780元)，至一般紀律人員(員佐級)薪級表第20點(每月36,745元)，要留意截止申請日期為2021年1月13日 23:59:00。

申請入職條件如下：

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主要職責有以下幾項：

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獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請表格[G.F.340 (Rev.3/2013)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。 

填妥的申請表格必須於2021年1月13日或之前透過下列其中一個方式遞交–

i) 透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請；或 

ii)於截止申請日期或之前將填妥的申請表格送達下列地址，請在信封面上註明「申請工藝教導員(洗燙)職位」。

聯絡地址: 香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組 

查詢電話: 2582 5112 

截止申請日期(日/月/年) : 13/01/2021 23:59:00  

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記者：李兆明

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