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【新冠疫苗】菲護衛隊打走私中國疫苗 杜特爾特拒國會調查

環球社會熱點 15:18 2021/01/05

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菲律賓總統杜特爾特曾公開表示，會優先買中國和俄羅斯研發的新冠疫苗。菲律賓日前更承認杜特爾特的防衛隊，已接種中國國藥集團北京生物製品研究所研發的新冠疫苗，更承認這批新冠疫苗為走私入境，遭國會質疑此舉違法。杜特爾特要求其防衛隊不要到聽證會作證。杜特爾特認為防衛隊打走私中國疫苗並沒有錯，只是想保護自己。

杜特爾特發表電視講話時，要求防衛隊不應接受國會傳召，到聽證會作證，並要求他們全部留在軍營。杜特爾特形容，防衛隊在接種疫苗展現「忠誠和勇氣」（loyalty and courage），又指他們這樣做是出於「自我保護」（self-preservation）。

杜特爾特護衛隊 被揭偷接種走私中國疫苗 【下一頁】

杜特爾特指：

「我準備捍衛我的軍隊。由於他們是出於好的意圖，我不允許他們在聽證會上遭到殘酷對待。」

（I am prepared to defend my soldiers. I will not allow them, for all of their good intention, to be brutalised in the hearing.）

菲律賓總統護衛隊成員被揭，早於今年9月時已接種國藥疫苗，由於菲律賓政府未正式授權新冠疫苗，此事引起菲律賓社會震驚。

「美國不給疫苗就請美軍滾出菲律賓」杜特爾特震怒 【下一頁】

菲律賓防長洛倫薩納（Delfin Lorenzana）上周三（30日）出席活動時，承認菲律賓總統護衛隊使用的國藥疫苗，是經走私形式入境菲律賓。

菲律賓政府官員上月初表示，中國科興生物研發的新冠疫苗很安全，預料將成為首批於菲律賓獲批的新冠疫苗，更指自己願意親自接種中國疫苗。菲律賓一直積極搜羅新冠疫苗，杜特爾特早前更警告若美國不提供新冠疫苗，美軍就要離開菲律賓。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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