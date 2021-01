【新冠疫苗】菲護衛隊打走私中國疫苗 杜特爾特拒國會調查

菲律賓總統杜特爾特曾公開表示,會優先買中國和俄羅斯研發的新冠疫苗。菲律賓日前更承認杜特爾特的防衛隊,已接種中國國藥集團北京生物製品研究所研發的新冠疫苗,更承認這批新冠疫苗為走私入境,遭國會質疑此舉違法。杜特爾特要求其防衛隊不要到聽證會作證。杜特爾特認為防衛隊打走私中國疫苗並沒有錯,只是想保護自己。

杜特爾特發表電視講話時,要求防衛隊不應接受國會傳召,到聽證會作證,並要求他們全部留在軍營。杜特爾特形容,防衛隊在接種疫苗展現「忠誠和勇氣」(loyalty and courage),又指他們這樣做是出於「自我保護」(self-preservation)。

杜特爾特指:

「我準備捍衛我的軍隊。由於他們是出於好的意圖,我不允許他們在聽證會上遭到殘酷對待。」

(I am prepared to defend my soldiers. I will not allow them, for all of their good intention, to be brutalised in the hearing.)

菲律賓總統護衛隊成員被揭,早於今年9月時已接種國藥疫苗,由於菲律賓政府未正式授權新冠疫苗,此事引起菲律賓社會震驚。

菲律賓防長洛倫薩納(Delfin Lorenzana)上周三(30日)出席活動時,承認菲律賓總統護衛隊使用的國藥疫苗,是經走私形式入境菲律賓。

菲律賓政府官員上月初表示,中國科興生物研發的新冠疫苗很安全,預料將成為首批於菲律賓獲批的新冠疫苗,更指自己願意親自接種中國疫苗。菲律賓一直積極搜羅新冠疫苗,杜特爾特早前更警告若美國不提供新冠疫苗,美軍就要離開菲律賓。

責任編輯:林嘉莉