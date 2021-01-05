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【2021展望】本港經濟結構側重金融服務業　分析師學者籲加快發展創科產業

商業 17:00 2021/01/05

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本港一直面對經濟結構問題，分析師及學者均認為，本港必須發展創科產業，才有助走出產業單一化的困境。（facebook圖片）

新冠肺炎疫情打擊香港4大支柱行業，尤其是旅遊業，亦正好反映出本港一直面對的經濟結構問題。分析師及學者均認為，本港必須發展創科產業，才有助走出產業單一化的困境。

【2021展望】疫苗帶動各行業復甦　分析師學者料GDP先跌後回升最高反彈4%

【2021展望】化妝品連鎖店去年收縮情況嚴重　協會憧憬通關後銷售迅速反彈

香港大學經管學院客席助理教授張天秀認為，疫情正好反映，本港經濟結構一直側重於金融業及服務業，屬於需要面對人的工作，但疫情下使人與人之間隔絕，直接打擊這些行業，使本港經濟重創。

張解釋，有別於外國有不少疫情下受惠的公司支撐經濟，如Zoom、亞馬遜、ETSY等，香港缺少相關的科技及電子商務公司，故未來本港應重著創科發展。他建議，香港要加快及加大支援創科企業，如與不同國家的科學園區公司合作，支援創科人才到海外學習。

星展銀行香港經濟師謝家曦指，本港經濟結構一直存在問題，服務業的勞動人口佔整體人口的五分之一，此行業陷入困境對整體經濟有很大影響。雖然政府揚言要發展創科產業，但香港科技產業相比其他地區，仍有很大改善空間，能否發展新產業將斷定香港的未來。

【零售寒冬】疫情陰霾籠罩一年　時裝品牌 Moiselle生意挫半　斥資逾百萬轉型拓網店

記者：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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