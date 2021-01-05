【2021展望】周生生劉克斌：過去一年非常慘烈　復甦之路崎嶇　料難復當年勇

▲ 劉克斌相信，即使疫苗面世，仍有眾多不明朗因素，料整體經濟或以U形反彈。（黃建輝攝）

香港零售市道陷入低迷，加上經濟不景，珠寶業深受打擊。周生生 （0116） 大中華營運總經理劉克斌以「慘烈」形容過去一年的市況，坦言今年上半年或有3至4間分店結業，除非業主願意減租一半以上。

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沙士後經營成本急漲 現況更艱難

入行50多年的劉克斌坦言，今次疫情的影響相當「慘烈」。不少人會把今次疫情與2003年的沙士比較。但他認為，沙士最嚴峻時是4月，但數據於6月已顯示復甦。當時仍有自用送禮的需求，商戶只需著力維持收支平衡。相反，自2003年後，香港的營商成本高企，現時疫情亦導致本地送禮及婚嫁珠寶需求「近乎零」。租金高踞不下，商戶只可以考慮「如何蝕少一些」。

▲ 劉克斌指出，業主現時主張以短期租約的形式續約，因憂慮市況突然反彈。（黃建輝攝）

未來數年市況不樂觀 難復當年勇

未來數年的零售市況依然不樂觀，周生生有三分之一的分店即將合約期滿。劉克斌透露，若業主不願意減租一半，上半年將有3至4間分店結業，當中2間是搬遷至民生區，並縮減門市面積。除了與業主商量減租外，周生生目前亦有5至6間分店是以短期租約方式營業。劉指，因疫情反覆，留意到業主現時主張以短期租約的形式續約，此情況以往較少出現在珠寶業。

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雖然他相信現時的市況已經跌至谷底，難再大幅下滑，但復甦之路仍然崎嶇。劉解釋，即使疫苗面世，仍有眾多不明朗因素，料整體經濟或以U形反彈。「即使全面復甦，亦不會重上2011、2012年的高峰位；達到2017至2018年的水平已經很理想。」他續指，近年內地訪港旅客的消費力已見下滑，香港「購物天堂」的地位雖存在，但傳統的消費模式已經改變。

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記者：葉泳珊

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