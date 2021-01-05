  • 21°C
香港時間 : 2021105日 (二) 15:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所股價】港交所午後新高撲460　花旗調升目標價至500元

股市 14:58 2021/01/05

分享：

港交所 （00388） 於2021年開局亮麗，連創新高，周二午後股價升幅擴大至4%，暫報459.4元，成交逾25億元。花旗最新發布報告，將港交所目標價由420元上調19%至500元，主要由於日均成交價高於預期，維持「買入」評級。

花旗預期，港股今年日均成交約1450億元，與去年上半年1400億元相若，持續看好港交所受惠於互聯互通貢獻增加，如近期內地科創板A股和未有盈利的生物科技股港股已獲得連接資格，港交所也與內地交易所商議第二上市公司進入互聯互通，並擴大IPO和衍生產品合作，預期MSCI A股指數期貨可能於今年年初獲得監管部門批准。

紐交所放棄除牌三大中資電訊商　富瑞分析師：「職業生涯最怪異事件」，可見【下一頁】

花旗看好，香港、內地和美國都是IPO集資中心，雖香港在企業同股不同權未有突破，但港交所不斷改良新股架構，香港仍是亞洲區吸引的上市地。

該行預期，未來幾年港交所的每股盈利增長13%至17%，因應調高盈利預測，最新目標價500元相當於預測市盈率49倍，較早前給予的估值為低。

相關文章：

【港交所股價】戴志堅接任代理行政總裁　港交所股價升3%創新高

【李小加退任】港交所新高告別李小加　「繼續為香港、國家、市場做點貢獻」

李小加繼任難尋？港交所據報遴選新CEO未達共識　史美倫：肯定會想念李小加

編輯：麥德銘

香港股票 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 互聯互通 同股不同權

上一篇文章

【內房股】「三道紅綫」試點或擴大 央行及住建部據報再與重點房企座談

下一篇文章

【半新股】藍月亮股價繼續升　上市累升近4成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】中移動ADR低港5%　夜期收市跟美股挫321點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中移動ADR低港5%　夜期收市跟美股挫321點（不斷更新）
【中小學停課】教育局延長暫停面授課堂至農曆年假期　小六呈分試、中六生回校可按學校需要舉行
【中小學停課】教育局延長暫停面授課堂至農曆年假期　小六呈分試、中六生回校可按學校需要舉行
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1668億超購404倍　吳奇隆稻草熊孖展178億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1668億超購404倍　吳奇隆稻草熊孖展178億（不斷更新）
【限聚令延長】陳肇始：再延長現行防疫措施至本月20日　全港學校停課至農曆年假
【限聚令延長】陳肇始：再延長現行防疫措施至本月20日　全港學校停課至農曆年假