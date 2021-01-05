【港交所股價】港交所午後新高撲460　花旗調升目標價至500元

港交所 （00388） 於2021年開局亮麗，連創新高，周二午後股價升幅擴大至4%，暫報459.4元，成交逾25億元。 花旗最新發布報告，將港交所目標價由420元上調19%至500元，主要由於日均成交價高於預期，維持「買入」評級。

花旗預期，港股今年日均成交約1450億元，與去年上半年1400億元相若，持續看好港交所受惠於互聯互通貢獻增加，如近期內地科創板A股和未有盈利的生物科技股港股已獲得連接資格，港交所也與內地交易所商議第二上市公司進入互聯互通，並擴大IPO和衍生產品合作，預期MSCI A股指數期貨可能於今年年初獲得監管部門批准。

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花旗看好，香港、內地和美國都是IPO集資中心，雖香港在企業同股不同權未有突破，但港交所不斷改良新股架構，香港仍是亞洲區吸引的上市地。

該行預期，未來幾年港交所的每股盈利增長13%至17%，因應調高盈利預測，最新目標價500元相當於 預測市盈率49倍，較早前給予的估值為低。

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編輯：麥德銘