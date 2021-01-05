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【港股追蹤】思摩爾大客計劃上市　中金上調目標價四成予跑贏行業評級

股樓投資 15:02 2021/01/05

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中金今日發表報告指，思摩爾大客悅刻計劃美國上市，加上其業務增長快，升其目標價近四成至76元，與現價則約有一成升幅，折合預期2022年56倍預測市盈率。今日思摩爾股價再創新高。

報告指出，思摩爾大客悅刻計劃在美國上市，悅刻為中國第一大電子煙品牌，截至9月底止在內地市佔率達62.6%，在內地有110個授權經銷商、超過5000間專賣店與超過10萬個綜合網點。中金認為，悅刻突出的品牌效應，配合廣泛渠道鋪設，能夠支撐未來高速增長。

【美股分析】Tesla實現年產50萬輛目標　市值一度突破7000億美元【下一頁

中金又指，思摩爾與悅刻深度合作，市場地位與領先優勢愈來愈大，據悅刻公告，2019年及2020年首三季，悅刻向思摩爾採購比重為72%和79%，中金認為，思摩爾為悅刻深度合作伙伴，未來採購比重仍有提升空間，集團有望受益悅刻高速增長。

之前據外電報道，紅杉資本、IDG資本有份投資的電子煙品牌悦刻（RELX）考慮來港上市。RELX Technology霧芯科技是一家創建於中國的消費級電子霧化器品牌公司，目前主營業務是RELX 悅刻品牌電子霧化煙的研發、設計、和銷售。不過之後悅刻回應稱，RELX悅刻目前並沒有啟動香港上市事宜。

【美股分析】美股開年跌逾1% 歷史告訴你是吉還是凶【下一頁

 

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撰文 : 周兆邦

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