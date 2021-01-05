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【成立工會】勞資關係漸趨緊張！Google員工首次組織工會 獲逾200名員工簽署支持

環球政經 15:58 2021/01/05

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美國科巨頭公司Google近年勞資關係漸進緊張，因曾強推「蜻蜓計劃」（Dragonfly Project）、涉嫌監控員工及軍事計劃「Project Maven」等事件，引起員工的不滿及抗議。Google及其母公司Alphabet員工於當地時間周一（4日）宣布，成立工會「Alphabet勞工聯盟」（Alphabet Workers Union），目前獲逾200名員工連署支持，是該公司首次組織工會。外界指，此舉恐進一步令勞資關係緊張。

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現時「Alphabet勞工聯盟」的首批成員約有227名，當中包括有工程師、銷售人員、行政助理等，大部分加州硅谷總部工作，他們承諾捐出年薪的1%來支付工會會費。據了解，工會早於一年前開始籌備，並於上月選出領導層；工會表示，他們目標是為Google員工打造一個正式的組織架構，確保他們獲得合理及平等的薪酬，免受恐懼、報復和不平等待遇，保護敢於發聲的人。

【2021展望】後疫新時代！2021年7大科技發展趨勢：【下一頁

同時，美國及加拿大的Alphabet從屬企業員工均可加入工會，包括全職、兼職、供應商及合約商等。工會成員現時得到美國電訊工人聯合會（CWA）的支持，成為其中一員。惟工會擬申請少數聯盟，不打算尋求美國全國勞資關係委員會的認證，以進一步容納更多不同範疇的成員。

蘋果指控Corellium訴訟被駁回 法官認為並非侵權：【下一頁

Google軟件工程師Dylan Baker在聲明指，這次活動是首次有科技巨頭公司組織工會，具有歷史意義；Google人力營運總監西爾弗斯坦（Kara Silverstein）表示，公司支付員工的權益，並致力創造有回報及支持的職場，強調將繼續和僱員直接溝通。

 

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責任編輯：潘曉豐

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