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三星Galaxy S21 Ultra渲染圖再度曝光　兼容保護外殼與S Pen將分開發售

科技 16:31 2021/01/05

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Galaxy S21 Ultra用戶未來可能需要自行額外購買手寫筆，以及兼容保護外殼。

早前有傳聞指，三星（Samsung）預計整合S系列與Note系列手機，並將在下半年度的將開發重點轉向摺疊手機；不過最近就頻頻傳出，即將推出的Galaxy S21 Ultra有可能支援Note系列特有的S Pen手寫筆。日前再有渲染圖片曝光，顯示其手寫筆外觀的確與過往的S Pen相似，而手機外殼則比機身稍寬，但用戶未來可能需要自行額外購買手寫筆，以及兼容保護外殼。

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據德國媒體《WinFuture》報道，Galaxy S21 Ultra手機雖然支援S Pen，但其手寫筆是一個需要額外花錢購買的周邊配件，並非購買Galaxy S21 Ultra的標準配備之一，不會如Note系列手機隨盒附送。如果有需要使用S Pen的用戶，可自行購買，售價為40歐元（約港幣381元）。至於S Pen儲存位置方面，據說不會像過往Note系列手機裝置一樣有專門的插槽，不能插入機身當中，用戶需要自行購買兼容保護外殼來收納S Pen。

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外界有傳，Galaxy S21 Ultra所搭配的S Pen設計，會與先前Note系列所提供的 S Pen略為不同，反而會類似Galaxy Tab S7系列的S Pen設計；不過大致的使用方式應該差不多，用戶同樣可以透過Galaxy S21 Ultra的S Pen來進行簡報，或是用來開啟/關閉影片播放，以及基本的拍照和遠距操作等。

責任編輯：施雯雯

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