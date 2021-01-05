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【建滔積層板】折讓7%配股對基本因素無影響 花旗預計建滔積層板股價上升空間近兩成

股樓投資 14:46 2021/01/05

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建滔積層板 （01888） 股東配售7,221萬股，每股作價11.81元，較上日收市價折讓7%。出售的股東包括建滔積層板的母公司建滔集團 （00148） ，以及主席擔任董事的Hallgain Management。

花旗指，建滔集團配售建滔積層板，對後者並非負面因素，認為在上游材料包括銅箔及玻璃紗等仍然短缺，建滔積層板今年盈利增長仍然樂觀，維持買入評級及目標價14元。

早前花旗指，建滔積層板在去年12月1日對產品作新一輪提價，較目前均價高約6%，自7月以來加價超過三成，足以抵銷銅價成本上升的影響，同時上調公司於2020年至2022年的盈利預測，目標價更由11.54元上升至14元，認為現時反映2021年財年估值約10倍的市盈率，屬於便宜水平。

今日建滔積層板低開，下午跌幅約7%，與配股折讓幅度大致相同。

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港股票 市盈率 建滔積層板（01888） 建滔集團（00148） 配股 配售 買入 銅價 目標價 花旗銀行

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