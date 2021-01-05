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【大行點睇】匯豐研究料安踏首季品牌售罄率反彈　上調目標價至155元

股樓投資 15:57 2021/01/05

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滙豐環球研究發表報告稱，基於安踏體育（02020）推出零售折扣，預計安踏下半年的銷售量將觸及低位，而去年第四季的整體零售折扣似乎高於預期，銷售量雖然恢復溫和，但估計季內的售罄率僅為5%，而安踏旗下的Fila品牌的售罄率則將提高至26%，符合管理層預期。該行維持安踏體育「買入」評級，並將其目標價由99.3元，上調56%至155元。

該行預計，去年底前安踏的渠道庫存已恢復正常，預計安踏品牌在低基數上，其售罄率將在今年首季度及今年，反彈38%及19%，而其Fila品牌今年的零售收入料將增長29%，2019年至2021年期間的年復合增長率估計為23.5%。

該行又指，預計今年安踏的申報收入將增長31%，較早前的預期低5%，另外計及安踏通過出售合營公司Amer旗下的品牌Precor獲得約2000萬美元的利潤，以及有關的收入預測調整後，該行將今年安踏的純利預測下調3.7%，較市場預期的低2.6%。安踏最新報129元，升1.58%。

【延伸閱讀】2021展望：2021年 值得留意的10大港股 【見下頁

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記者：溫藹紅

目標價 香港股票 安踏體育（02020）

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