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【2021展望】化妝品連鎖店去年收縮情況嚴重　協會憧憬通關後銷售迅速反彈

商業 15:05 2021/01/05

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香港化妝品同業協會監事長何紹忠指，倘第二季兩地開通通關，有信心業界銷售將能迅速反彈，對今年化妝品零售表現未至於太悲觀。(資料圖片)

新冠肺炎疫情已持續一年，對本港市道帶來深遠影響。回顧化妝品零售業去年表現，香港化妝品同業協會監事長何紹忠坦言，相比在前年社會運動下，疫情更影響消費者購物行為，對化妝品零售影響更甚。

【2021展望】疫苗帶動各行業復甦　分析師學者料GDP先跌後回升最高反彈4%

本港化妝品零售主要為連鎖店，雖然去年未見業界有大規模結業潮，但他指，實際上許多連鎖店收縮情況嚴重，如卓悅在旺角的旗艦店完約後也不續租，可反映業界其實已大減實體店經營規模。至於小型化妝品店或買賣場方面，情況比連鎖店好一點，因在政府的補貼下仍能「勉強捱到」。

疫下實體店無生意，不少業者都加強線上銷售，亦會開展網紅帶貨等，有化妝品零售店甚至幫銷售員建立個人銷售網店，拓展多元化的O2O銷售渠道。何指，線上營銷確實在疫下助業帶動銷售，惟他認為，香港消費模式始終與國內有所不同，加上港人愛出外行逛，網購始終難完全取代線下消費。

疫苗出台的利好因素有助推動本港消費市道邁向復甦，何認為，由於本港最快需第二至三季才能全民接種疫苗，本地消費力仍需時浮現。反之，由於中國內地消費氣氛良好，加上本港產品對國內消費者而言具吸引力，跨境消費商機仍然龐大，故他認為，倘第二季兩地開通通關，有信心業界銷售將能迅速反彈，對今年化妝品零售表現未至於太悲觀。

何又提到，政府過去資助措施所關注的層面不夠闊，未能真正幫助僱員，以及因停業而受牽連的行業，如批發業。故期望當局可以更針對性地，為這些類別人士提供政策或金錢上優惠。

【零售寒冬】疫情陰霾籠罩一年　時裝品牌 Moiselle生意挫半　斥資逾百萬轉型拓網店

【零售寒冬】11月零售跌幅收窄至4%　銷貨值是去年2月後新高　今年有望重現增長？

記者：蘇穎琪

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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