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【智能產品】OnePlus將推出首款智能手環「OnePlus Band」　具備睡眠追蹤功能

科技 15:20 2021/01/05

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OnePlus將於印度推出新款OnePlus Band智能手環，該產品主打高性價比，具備健身及睡眠追蹤功能。

近年内地品牌OnePlus不斷發展印度市場，最近更計劃在當地推出可穿戴式裝置產品。OnePlus於印度官方Twitter上預告，即將會推出新款OnePlus Band智能手環，該產品主打高性價比，具備健身及睡眠追蹤功能。

近日，OnePlus於印度官方帳號上，發布一張智能手環圖片，其產品命名為「OnePlus Band」。官方聲稱，該產品可幫助用戶達成健身目標。據早前的消息指，OnePlus Band智能手環將採用1.1吋OLED屏幕，具備防水及睡眠追蹤功能，電池續航力可達到14天，手環內置13種運動模式，產品售價約 2499盧比（約266港元）。另外也有消息指出，手環的外觀設計與小米手環5相似。

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報道指出，OnePlus Band將於一星期內在印度推出。較早前，OnePlus表示會將在2021年初，推出旗下搭載Wear OS系統的智能手錶。外界預料，OnePlus Band將與智能手錶一同發佈。

責任編輯：李寶如

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