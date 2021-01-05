【2021展望】疫苗帶動各行業復甦　分析師學者料GDP先跌後回升最高反彈4%

▲ 隨着下半年疫苗有望普及至全港市民，分析師及學者均預料，今年本港經濟先跌後回升，全年GDP有望反彈2至4%。（資料圖片）

回顧2020年疫情打擊環球經濟，根據政府統計處的數字，本港去年第3季GDP按年跌3.5%，料全年經濟收縮為6.1%，為有紀錄以來最大收縮；9月至11月經季節性調整的失業率為6.3%；去年首11個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌25.3%。隨着本港今年陸續有疫苗供市民注射，分析師及學者均預料，今年本港經濟先跌後回升，全年GDP有望反彈2至4%。

【零售寒冬】11月零售跌幅收窄至4% 銷貨值是去年2月後新高 今年有望重現增長？

【零售寒冬】11月香港零售跌4% 勝市場預期

香港大學經管學院客席助理教授張天秀認為，現時結業、裁員潮逐步擴大，市民消費情緒差，預計今年首季本港GDP按年跌1至2%，無新一輪保就業支援下，今年首季的失業率估計繼續上升至6.6%。

疫苗普及成關鍵 GDP零售數失業率終能反彈

不過，隨着下半年疫苗有望普及至全港市民，有望解除現時的旅遊限制，在正常的環境下，有助各行各業復甦，尤其是依靠旅客的零售及酒店業等。張預計，最終帶動本港全年GDP按年增長2%；料零售業總銷貨數量全年升13%；失業率年底有望跌至5至5.5%。「失業率一定有滯後，要待各行業見盈利後，企業才會陸續增聘人手。」

零售數有望升12% 惟未能重回2019年水平

星展銀行香港經濟師謝家曦亦認為，現時疫情仍困擾各行業，失業率於1月最高有機會攀升至7.2%，期後逐漸回落，年底將跌至5.8%，並預期第二季疫苗普及後將陸續通關，今年整體GDP有望反彈4%。至於零售業總銷貨數量，謝預料，在低基數效應下，最快2月有機會錄得正數，全年有望升12%，但不代表零售業復甦。「升幅仍未重回2019年的水平，不算好景，只是不像去年那樣差。」

【宅經濟】200名售貨員做KOL 卓悅聘請內地網紅培訓員工直播

記者：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用