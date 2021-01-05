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【大行點睇】內地市場消費復甦 花旗首選6大內需股

股樓投資 17:50 2021/01/05

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花旗發表報告指，去年內地疫情受控後，第二季至第四季的交易活動持續恢復，相信今年投資者會聚焦企業盈利持續性及長線投資因素選股。該行基於復蘇溢價、以消費者為中心、創新、供應鏈快速回應能力、盈利復甦確定性、強現金流等的原因挑選出2021年中資內需股的首選。一眾消費股中，該行較看好啤、乳製消費品和餐飲等。

【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股  詳情請看[下一頁]

花旗日前在今年中港股市展望中亦提及，考慮指數每股盈利增長、作為內地經濟指標的年度電力需求增長及和估值有關的年度貨幣供應增長後，分別把恒指及國指2021年目標定於30054點及11609點，較早前上調6%及1%。換言之，恒指及國指，仍分別有10%及8%的上升空間。

【延伸閱讀】【2021展望】花旗列今年3大投資主題 籲科網股換馬至周期股 另推薦7大首選中資股    詳情請看【下一頁

以下為花旗選出港股中的內需股首選：

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撰文 : 趙家盈

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