【2021展望】瑞士百達資管：疫苗出現令市場聚焦於經濟復蘇 調高股票至「增持」

▲ Luca Paolini指，雖然股票估值和投資者情緒都異常高漲，但短期出現調整的機會不大。

瑞士百達資產管理首席策略師Luca Paolini認為，環球經濟仍然獲得龐大緊急財政措施的支持，而疫苗的出現讓市場得以聚焦於經濟復蘇上，加上財政措施有助支持企業盈利，並抵消市盈率下降，預期未來6個月出現政策失誤或如2013年美國聯儲局縮減買債規模導致收益率飆升的風險較低，因此把股票由「中性」上調至「增持」，把現金由「中性」下調至「減持」。

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Luca Paolini指，雖然股票估值和投資者情緒都異常高漲，但短期出現調整的機會不大，預計今年環球股市有10%的升幅，全球實際GDP增長可能達5.8%，較市場共識5.1%為高。

他續稱，中國幾乎所有的主要經濟活動指標都遠遠高於12個月前的水準，相信這有助支援亞洲其他地區經濟復蘇，故對新興市場和日本股票維持「增持」。行業而言，看好那些有望受惠於貿易和資本開支增加的行業，如工業和原材料。

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編輯：陳韻妍