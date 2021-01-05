【伊朗核問題】伊朗恢復提煉高純度濃縮鈾 兼扣留一艘南韓運油輪

伊朗在周一（4日）宣布恢復提煉純度達20%的濃縮鈾，此舉將違反2015年伊朗與七國簽訂的伊朗核協定。根據協定，在2015年起的15年內伊朗只能提煉濃度達3.67%的濃縮鈾，但現時伊朗的提煉濃度已達4.5%，並持續向20%的最終目標進發。

伊朗官方發言人周一向媒體透露，指其核子專家已在德黑蘭以南的福爾多（Fordow）地下核設施重新提煉高純度濃縮鈾，但表明目標不是發展核武。國際原子能機構（IAEA）發言人向美國有線電視新聞網（CNN）表示，伊朗早前已通知IAEA將提煉20%純度濃縮鈾。

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伊朗伊斯蘭議會上月通過議案，同意當局將提高濃縮鈾提煉濃度及數量至2015年前水平。外界估計該議案與以色列涉嫌暗殺伊朗高級核子科學家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）有關，法赫里扎德在去年11月27日被遠程武器暗殺，令中東局勢一度緊張。針對伊朗此次重啟核計劃，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在周一直指伊朗此舉為發展核武，並表示「以色列不會允許伊朗製造核武器」。

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2015年伊朗和中、法、德、美、英、俄及歐盟簽訂伊朗核協議，除了限制濃縮鈾濃度外，還要求伊朗交出該國三分之二用以提煉濃縮鈾的離心機，亦禁止伊朗建造重水反應堆。隨着2018年美國在總統特朗普（Donald Trump）的帶領下推出核協議，美國和伊朗的關係轉趨緊張，但伊朗表明會繼續保持與其他協議國的溝通和合作。

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伊朗革命衛隊周一在霍爾木茲海峽扣留了一艘南韓運油輪，稱該船對波斯灣造成環境及化學污染。南韓外長康京和表示，船上共有20名船員，包括5名韓國人。南韓當局已派出反海盜部隊支援，並透過駐伊朗大使館進行溝通。

▲ 被伊朗扣查的南韓油輪HANKUK CHEMI

美國國務院譴責伊朗提煉濃縮鈾及扣留韓國船隻，並已將航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）重新派回波斯灣駐地。候任美國總統拜登（Joe Biden）早前曾表示上任後會重新回歸伊朗核協議，並回再次就核問題展開談判，預計今次事件會為拜登及伊朗日後的談判帶來許多不穩定因素。

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