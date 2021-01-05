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【薪酬調查】內地畢業生年薪最高達近20萬人民幣　香港畢業生月薪又如何？

理財智慧 15:41 2021/01/05

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近日，包括南京大學、四川大學、對外經濟貿易大學及哈爾濱工業大學（深圳）等著名學府公布2020年畢業生就業質量報告，當中，南京大學博士畢業生年薪達近20萬人民幣，為18.7萬人民幣，即平均每月工資逾1.5萬人民幣（折合港元為18,692.35元），屬4所學府中畢業生薪酬最高。

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據4所學府的資料又顯示，隨資歷架構愈高，其薪酬便會有所提升。以南京大學為例，本科畢業生年薪均值14.92萬人民幣（折合港元月薪為14916.7元），中位數為12.9萬人民幣（折合港元月薪為12,891.7元）；而博士畢業生年薪均值18.7萬人民幣，兩者相差近3.8萬人民幣（折合港元為45,582.32元）。

在香港應屆畢業生方面，求職網站JobsDB於去年8至10月訪問了共1,197名本地大學生及畢業生。根據《2020年大專生就業狀況調查報告》，年度大專畢業生首份工作的平均月薪為港幣16,077元。

【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？ 8大行業入職月薪一覽：【見下頁

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香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心聯同多個機構，早前合辦「2020 粵港澳大灣區薪酬及福利調查」顯示，應屆大學學士畢業生的平均入職薪金較去年略高。當中，「工程」畢業生獲最高的平均月薪為16,825元；至於在碩士或以上學歷的工程畢業生月薪為17,597元，兩者相差。

【薪酬調查】政府最新統計 第三季港人平均薪金升2％ 8大行業平均月薪係幾多？【下一頁

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責任編輯：黎淑雯

 

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