【智取英文@iM網欄】DSE英文2021 Listening留意4個重點

黎到2021年，首先希望大家新年快樂！

新一年會同大家講下在做listening時的技巧

在考Listening 卷前，應該知道自己的強弱項，從而調整自己的策略

在考Listening 卷時，錄音前準備時間應該快速閱讀題目，尤其留意題目指示 例如要回答short answers or complete answers 考生也可用螢光筆標示題目的重點：睇清楚係問who、why定where 等六何法

同學應把握時間先閱讀data file，如果part A 有時間剩下 應把時間轉到part B data file，再留意以下4個重點：

1. 先留意指引的各部分是屬於哪一個Task

2. 再留意每個Task要在Data File的哪一部分找資料，然後在相關部分打記號，不同部分可用不同顏色的筆分重點，方便識別。應該將整個Data File睇完，才開始做Tasks

(記住考試會分為不同的資料類別，例如Meeting Minutes / Letter/ Email/ Agenda / Interview Transcript – 記得要了解每個之間的分別)

3. 然後留意每個Task要寫的內容、格式等，再在Data File找重複 (repeat)或同義關鍵字 (same keywords) 留意每個Task的寫作目的和語氣

4. 同學要知道指引頁 (Instruction pages) 也會有內容重點, 通常remember / make sure/ don’t forget 後面都有重點, 記得不要忘記喔!

希望大家 新一年繼續進步 考好每一科！

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作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。



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