【華為動向】無礙華為開發進程　Kirin 9020處理器將採用3nm製程

▲ 華為並沒有停止自研Kirin系列處理器的決心，近日更流出全新Kirin 9020處理器的消息。

華為自去年9月中面臨不少嚴峻困境，受到美國禁令的影響，在晶片的開發與生產上都舉步維艱，亦無法再向台積電採購由他們代工生產的Kirin處理器。早前，華為消費者業務CEO余承東亦坦言，Kirin 9000晶片或會成為末代Kirin手機晶片。不過這並沒有停止華為自研Kirin系列處理器的決心，而近日更流出全新Kirin 9020處理器的消息。

2021年全球智能手機產量將達13.6億部 料華為出貨量大減排名下跌

【美國禁令】華為手機出貨量持續下跌 分析指2021年或跌至6400萬部

去年十月，華為發布Kirin 9000處理器，也是全球首個5nm製程的5G移動 SoC。而同樣採用5nm製程的Apple A14、Exynos 1080和Snapdragon 888亦於隨後發布。此後，台積電和Samsung在3nm工藝上便開始延期，並預計要到 2022年進行大規模投產，無疑給予Kirin更多的緩衝時間。

著名爆料人@Rodent950日前在Twitter透露指，華為的下一代旗艦級處理器為 Kirin 9020，雖然目前華為受限於制裁而無法生產，但不等於連研發也要停下來。@Rodent950強調，Kirin晶片不會就此結束。有指下一代Kirin 9020更會採用3nm製程，比現時Kirin 9000的5nm製程更加先進。

傳華為與騰訊雙方不和 突然宣布全面下架騰訊遊戲

不過，按照台積電和Samsung的開發進程，3nm製程技術還需要兩三年時間。假如@Rodent950的爆料屬實，即代表如果華為在未來兩年，推出新的Kirin處理器，可能只會是基於5nm製程Kirin 9000的小改良版本。

責任編輯：施雯雯