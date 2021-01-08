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【新股IPO】BILIBILI漲近8%、四連升尋頂 傳最快本周末申請在港上市籌逾155億（第二版）

新股IPO 23:01 2021/01/08

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內地視頻平台嗶哩嗶哩（BILIBILI） (美：BILI)據報準備來港第二上市。

CNBC引述消息人士報道，內地視頻平台嗶哩嗶哩（BILIBILI） （美：BILI）準備來港第二上市，可能會在本周末或下周初申請香港公開發售。嗶哩嗶哩的集資額可能超過20億美元（約155億港元），較去年傳聞集資10億至15億美元高。該股有機會成為今年首隻赴港第二上市的中概股。嗶哩嗶哩美股屢破頂，今日已四連升，盤中高見120美元，漲幅達7.7%；現價報117.9美元，升近6%，市值高達407億美元（約3154億港元）。

紐交所稱不再計劃讓三大電訊運營商除牌【下一頁】

嗶哩嗶哩2018年在美國納斯達克上市，當時ADS發行價為11.5美元。嗶哩嗶哩周一收報94.74美元，上市至今，股價累升逾7倍。過去12個月，嗶哩嗶哩股價升逾3倍。

（第二版更新股價）

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯：吳敏芳

 

美股 IPO 香港 美國 集資 第二上市

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