【新股IPO】BILIBILI漲近8%、四連升尋頂 傳最快本周末申請在港上市籌逾155億（第二版）

▲ 內地視頻平台嗶哩嗶哩（BILIBILI） (美：BILI)據報準備來港第二上市。

CNBC引述消息人士報道，內地視頻平台嗶哩嗶哩（BILIBILI） （美：BILI）準備來港第二上市，可能會在本周末或下周初申請香港公開發售。嗶哩嗶哩的集資額可能超過20億美元（約155億港元），較去年傳聞集資10億至15億美元高。該股有機會成為今年首隻赴港第二上市的中概股。嗶哩嗶哩美股屢破頂，今日已四連升，盤中高見120美元，漲幅達7.7%；現價報117.9美元，升近6%，市值高達407億美元（約3154億港元）。

紐交所稱不再計劃讓三大電訊運營商除牌【下一頁】

嗶哩嗶哩2018年在美國納斯達克上市，當時ADS發行價為11.5美元。嗶哩嗶哩周一收報94.74美元，上市至今，股價累升逾7倍。過去12個月，嗶哩嗶哩股價升逾3倍。

（第二版更新股價）

相關文章：

【中概股】嗶哩嗶哩月初遭「掃黃打非」低調約談整改 近日整改完成始披露監管行動

【回港中概股】嗶哩嗶哩季績亮眼 股價大漲22% 8月活躍用戶突破2億

【新股IPO】新紐科技9600追揸沽攻略 投資界：升幅約5成

【新股IPO】朝聚眼科醫療遞交上市申請 集資約15.6億

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯：吳敏芳