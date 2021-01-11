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【新股IPO】BILIBILI傳3月初招股　在港上市加碼籌最多234億（第二版）

新股IPO 07:24 2021/01/11

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內地視頻平台嗶哩嗶哩（BILIBILI） (美：BILI)據報準備來港第二上市。

內地視頻平台嗶哩嗶哩（BILIBILI）（美：BILI）早前據報準備來港第二上市，根據路透社旗下IFR最新消息，嗶哩嗶哩已以保密形式入表，向港交所 （00388） 申請在港第二上市，初步計劃3月招股，籌資金額由20億美元 （約156億港元）加碼至25億至30億美元（約195-234億港元）。

CNBC早前引述消息人士報道，嗶哩嗶哩（BILIBILI）可能會在上周末或本周初申請香港公開發售。嗶哩嗶哩的集資額可能超過20億美元（約155億港元），較去年傳聞集資10億至15億美元高。該股有機會成為今年首隻赴港第二上市的中概股。

嗶哩嗶哩美股屢破頂，上周五股價收報118.47美元，升7.07美元或近6.4%。

紐交所稱不再計劃讓三大電訊運營商除牌【下一頁】

嗶哩嗶哩2018年在美國納斯達克上市，當時ADS發行價為11.5美元。嗶哩嗶哩上市至今，股價累升逾9倍。

（第二版更新股價）

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯：吳敏芳

 

美股 IPO 香港 美國 集資 第二上市

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